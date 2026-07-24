Зеленський прокоментував ідею об'єднання санкцій проти Росії та Ірану

Президент США запропонував включити Іран до законопроєкту щодо санкцій проти Росії. Володимир Зеленський підтримав пропозицію американського колеги.

Про це президент України розповів під час інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер.

Що сказав Зеленський?

Під час розмови Зеленський наголосив на ролі покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема у законопроєкті.

Ліндсі був глибоко включений у цей законопроєкт. Гадаю, ідея президент Трампа об’єднати це з санкціями проти Ірану – ми підтримуємо цю ідею. Це дуже хороша ідея,

– заявив глава України.

Президент вважає, що ця ініціатива може об’єднати різних людей у Конгресі. Оскільки, за його словами, хтось може підтримувати антиіранські санкції, а хтось – антиросійські.