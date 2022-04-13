Зеленський прокоментував інформацію про застосування росіянами хімічної зброї в Маріуполі

Російські окупанти вчергове атакували Маріуполь. Президент Володимир Зеленський зазначив, що поки рано говорити, що вороги застосували саме хімічну зброю, адже потрібно провести розслідування.

Також Зеленський згадав неодноразові погрози російських пропагандистів застосувати хімічну зброю в Україні, повідомляє 24 канал. Він вважає, що світ повинен відреагувати на це.

До теми Використання отруйних речовин у Маріуполі вкладається у "сирійську схему", – експерт із розвідки

Наразі неможливо на 100% встановити застосування хімічної зброї у Маріуполі

Президент зазначив, що повідомлення про застосування проти захисників Маріуполя боєприпасу з отруйною речовиною сприймають з особливою увагою. За його словами, наразі не можна робити стовідсоткові висновки про те, яка саме це була речовина. Адже в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування та аналіз.

Але, враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що світ повинен реагувати на такі погрози окупантів превентивно. Адже після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування опісля нічого не змінить. За словами Зеленського, це лише матиме вигляд приниження для демократичного світу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

Зауважте – реакція Британії на хіматаку в Маріуполі