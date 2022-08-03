Ніхто нічого не хоче з вбивцями, – Зеленський про можливість відновлення взаємин із росією

Після страждань та болю, які принесла росія на нашу землю, українці не хочуть мати нічого спільного з країною-агресоркою. І невідомо, чи зможемо ми коли-небудь мати нормальні стосунки з росією.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, виступаючи онлайн перед студентами з 20 вишів Австралії.

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Один зі студентів запитав українського лідера, чи можливо таке, щоб у майбутньому стосунки між Україною та росією налагодилися, і за якої умови це можливо.

Це найважче питання. Я скажу так, ніхто не хоче мати нічого спільного з людьми, які робили все це з нашим народом. Можливо чи ні в майбутньому – це буде залежати тільки від росії,

– сказав Зеленський.

Він зізнався, що не знає, що потрібно зробити, аби стосунки між країнами нормалізувалися. Зеленський наголосив, що кожна українська родина так чи інакше постраждала від російського вторгнення. І більшість людей занотували у серці, що саме у них забрала росія.

"Кожна сім'я втратила щось і не забуде це. Кожен пам'ятатиме, кого віддав: чи то дитину, чи то батька, чи, вибачте, свої відірвані кінцівки. Чи здатні вони це повернути? Я не впевнений", – сказав Зеленський.

Виступ Володимира Зеленського перед студентами з Австралії: дивіться відео

Останні заяви Зеленського про війну росії проти України

Президент наголосив, що у росії немає шансів перемогти Україну у війні. Своїми обстрілами вороги намагаються зруйнувати соціальний та виробничий потенціал, проте це їм не вдасться.

росіяни намагаються покращити свої позиції на Півдні, проте, впевнений Зеленський, це окупантам не допоможе.

Жоден з ворожих ударів не залишиться без відповіді українських військових.

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