Зеленський прокоментував напад на журналіста Макарова
- Президент Володимир Зеленський на брифінгу прокоментував напад на журналіста Юрія Макарова, зазначивши, що однією з причин може бути його професійна діяльність.
- Юрій Макаров був госпіталізований у важкому стані, але наразі його життю нічого не загрожує, він вже дав свідчення правоохоронцям.
- Ніж, яким поранили журналіста, залишився на місці події. Тривають слідчі дії та експертизи.
Володимир Зеленський прокоментував напад на журналіста Юрія Макарова. Він заявив, що одна з причин нападу – його професійна діяльність.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України.
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Зеленський розповів деталі про напад на Макарова
На брифінгу Володимир Зеленський у першу чергу розповів деталі про напад на журналіста Юрія Макарова. За словами президента, він вже заслухав доповідь глави МВС Ігоря Клименка щодо резонансного нападу на Макарова у Солом'янському районі Києва.
Зеленський повідомив, що ніж, яким поранили журналіста, залишився на місці нападу. Наразі тривають слідчі дії, проводяться експертизи. Що стосується причин нападу, то однією з версій є професійна журналістська діяльність Юрія Макарова. Зеленський зауважив, що він висвітлював події повномасштабної війни та збройну агресію Росії.
Ми бажаємо Юрію Макарову якнайшвидшого одужання,
– резюмував Зеленський.
До слова, Юрія Макарова госпіталізували у важкому стані. Наразі життю журналіста нічого не загрожує, він вже дав свідчення правоохоронцям про напад.
Також у мережі опублікували першу світлину з Юрієм Макаровим, зроблену після нападу.