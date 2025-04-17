Зеленський прокоментував напад на журналіста Макарова

Володимир Зеленський прокоментував напад на журналіста Юрія Макарова. Він заявив, що одна з причин нападу – його професійна діяльність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України.

Важливо У Києві напали на відомого журналіста Юрія Макарова: його госпіталізували у важкому стані

Зеленський розповів деталі про напад на Макарова

На брифінгу Володимир Зеленський у першу чергу розповів деталі про напад на журналіста Юрія Макарова. За словами президента, він вже заслухав доповідь глави МВС Ігоря Клименка щодо резонансного нападу на Макарова у Солом'янському районі Києва.

Зеленський повідомив, що ніж, яким поранили журналіста, залишився на місці нападу. Наразі тривають слідчі дії, проводяться експертизи. Що стосується причин нападу, то однією з версій є професійна журналістська діяльність Юрія Макарова. Зеленський зауважив, що він висвітлював події повномасштабної війни та збройну агресію Росії.

Ми бажаємо Юрію Макарову якнайшвидшого одужання,

– резюмував Зеленський.

До слова, Юрія Макарова госпіталізували у важкому стані. Наразі життю журналіста нічого не загрожує, він вже дав свідчення правоохоронцям про напад.

Також у мережі опублікували першу світлину з Юрієм Макаровим, зроблену після нападу.