Наша мета – регулярність і безперервність, – Зеленський про перше судно зі зерном у Стамбулі

До Босфору пройшло перше судно з українським зерном. Президент Володимир Зеленський наголосив, що наша мета у цьому процесі – регулярність.

Судно пройшло маршрутом у Чорному морі, який був погоджений для розблокування наших портів. Про це президент заявив у традиційному вечірньому зверненні.

Важливо Судно RAZONI, яке прямує з порту Одеси у Стамбул, успішно пройшло "зерновий коридор"

Процес має бути регулярним

Зеленський наголосив, потрібно зробити так, коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна – і ті, що завантажуються, і ті, що на підході до порту.

Безперервність і регулярність – це потрібний принцип. Потрібний усім споживачам нашої агропродукції,

– додав президент.

Він зауважив, що експорт цього року потрібен, аби у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки і для нашої країни.

Президент нагадав, що росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю. Так само країна-агресорка робить з газом та нафтою – створює дефіцит й провокує підвищення цін.

Дивіться більше – звернення Зеленського за 2 серпня: відео

Судно RAZONI, яке прямувало з порту Одеси у Стамбул, успішно пройшло "зерновий коридор". Воно перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи. До Стамбула RAZONI має прибути вночі 3 серпня.