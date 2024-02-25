Найважче було два роки тому, – Зеленський відповів, чи Україна може програти війну

Володимир Зеленський зазначив, що не вірить у те, що Україна може програти. За його словами, найважче було саме 24 лютого 2022 року.

Відповідну заяву президент зробив 25 лютого на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Боротьба України буде тривати й надалі, бо інших варіантів немає.

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Зеленський про перемогу

Володимир Зеленський сказав, що для України немає альтернативи інакшої від перемоги – немає можливості програти.

Україна програє – нас не буде, не буде нашого існування, і тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя,

– зазначив президент.

Чи Україна програє, чи буде складно, чи буде багато жертв – залежить саме від західних партнерів. Якщо зброї буде достатньо, то Україна не програє цю війну.

Він додав, що всі кроки Владіміра Путіна будуть мати вплив на російське суспільство – і вже тоді російський президент буде думати про внутрішню безпеку. У Путіна є плани до 2030 року – як зазначив президент, Україна "хотіла б закінчити з ним раніше".

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