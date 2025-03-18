Зеленський прокоментував ультиматуми Путіна щодо мобілізації
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на ультиматум Володимира Путіна щодо зупинки мобілізації в Україні, зазначивши, що це спрямовано на послаблення української армії.
- Путін висунув цей ультиматум під час розмови з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись зменшити кількісний склад української армії та послабити її розвідку і систему ППО.
- Зеленський нагадав, що подібні ультиматуми вже висувалися на початку повномасштабного вторгнення, і це частина стратегії для максимального послаблення України.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ультиматум російського диктатора Владіміра Путіна щодо зупинки мобілізації в Україні. За словами українського лідера, в такий спосіб глава Кремля хоче послабити українську армію.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час пресконференції.
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Для чого Путін ставить ультиматум щодо мобілізації в Україні
Путін під час розмови із президентом США Дональдом Трампом висунув ультиматум щодо зупинки мобілізації в Україні.
Путін бере чутливу тему і порушує тему мобілізації. Що за цим ховається, за мобілізацією, розвідкою, за зброєю. Ховається послаблення української армії. Питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався,
– наголосив Зеленський.
Президент також нагадав, що цей ультиматум Путін вже висував на початку повномасштабного вторгнення.
"Він змінює поняття, але не змінює зміст. Друга історія щодо розвідки й зброї. Він бачив, що США можуть робити такі кроки, тому він знову порушує ті питання, адже розуміє, що це може спрацювати, мовляв, це вже було, чому б знову не зробити? Це послаблення української армії. Розвідка – це послаблення нашої системи ППО, захисту наших людей. Тобто вся гра в тому щоби нас максимально послабити", – зазначив український лідер.