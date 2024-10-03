Зеленський прокоментував вихід українських воїнів з Вугледару

Ситуація на фронті залишається непростою. Володимир Зеленський прокоментував рішення вийти з Вугледара.

Українські військові 2 жовтня вийшли із Вугледара. Перед цим росіяни активізували зусилля із його захоплення.

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Люди – найвищий пріоритет

Зеленський під час пресконференції із новим генсеком НАТО Марком Рютте наголосив, що безпека людей є головним для української сторони. Також він вже вкотре нагадав, що Україні треба дозвіл на удари далекобійною зброєю, щоб не доводилося відступати.

Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Росію, яка використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все, руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони головніші, ніж будь-які забудови,

– підкреслив президент.

Ситуація на полі бою залишається напруженою. Росіяни не полишають спроб захопити нові території та повернути контроль над вже втраченими позиціями.