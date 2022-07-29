Це був свідомий воєнний злочин, – Зеленський про удар росіян по Оленівці

29 липня 2022 , 23:51
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росіяни здійснили свідоме масове вбивство полонених. Це був терористичний акт, в якому ворог підло намагався звинуватити ЗСУ.

російські окупанти здійснили терористичний акт проти полонених в Оленівці. Вони не лише скоїли підле й жахливе масове вбивство, щоб знищити докази воєнних злочинів, а й намагалися переконати весь світ, що все трапилося через "обстріл ЗСУ", який вигадали їхні пропагандисти.

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Масове вбивство полонених в Оленівці – це терористичний акт

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців розповів, що вбивство полонених в Оленівці – це свідомий воєнний злочин. 

Він нагадав, що коли героїчні захисники "Азовсталі" погодилися скласти зброю та вийти з заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста гарантували їм життя та здоров'я. Тепер вони повинні реагувати, адже росіяни підло та свідомо вбили понад 50 з них. 

Має бути чітке юридичне визнання Росії державою – спонсором тероризму. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні. Це – факт,
– сказав Зеленський. 

Також він додав, що українські дипломати проінформували увесь цивілізований світ про те, що сталося насправді, тому їм не вдасться нікого обманути. 

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців

 

Автор: Ярослав Сиваківський