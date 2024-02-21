Зеленський прокоментував знищення 7 російських Су за тиждень у зверненні до українців

Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до жителів України. Президент підбив підсумки 728 дня протистояння російській агресії та знищення ворожих літаків протягом останнього тижня.

Володимир Зеленський подякував Повітряним силам за влучність. Захисники нашого неба збили 7 російських бойових літаків за тиждень. Глава держави назвав захист неба та наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів одним з головних завдань для України на 2024 рік.

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Зеленський пояснив пріоритети України щодо партнерів

Володимир Зеленський висловився щодо пріоритету України щодо політики сусідства та відносин із партнерами у ЄС. За його словами, український принцип полягає у прагматизмі. Глава держави наголосив, що потрібно максимально прагматично робити все, щоб Україна та всі її партнери ставали сильнішими.

Також необхідно прагматично підходити до розв’язання соціальних та економічних проблем без зайвої політизації та без маніпуляцій відносинами між державами та народами.

Звернення Володимира Зеленського 21 лютого: відео ОП

Зеленський прокоментував ситуацію з Польщею

Глава держави зауважив, що пріоритет України нині безпосередньо стосується відносин із Польщею.

Я запропонував сьогодні нашим партнерам у Польщі заради спільних інтересів розв’язати наявні проблеми на кордоні. Наш уряд, усі наші інституції готові до зустрічей і діалогу. Я готовий приєднатися до цих зустрічей. Дуже важливо, щоб і Єврокомісія була в діалозі. Нам усім потрібен результат. І тим паче коли нашим державам і народам у Європі так чи інакше загрожує російська агресія. Коли українці та поляки чи будь-хто інший у нашій Європі не знаходить спільної мови між собою, від цього радіє лише Москва,

– сказав Зеленський.

Зеленський розповів про нові угоди

Український лідер заявив, що наша держава готує нові та дуже предметні безпекові угоди з партнерами.

Це і нова оборонна підтримка для наших воїнів, і цілком конкретні фінансові гарантії для нашої держави, і політична взаємодія, яка наближає Україну – нашу державу, наше суспільство – до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. Вже найближчими тижнями готуємо кілька нових безпекових угод,

– пояснив він.

Зеленський подякував українським командам, що готують ці угоди, та партнерам.

Зеленський подякував захисникам

Своє звернення президент традиційно завершив словами подяки нашим воїнам та воїтелькам, які боронять Україну.

Ласточкине, Авдіївський напрямок. Новомихайлівка, Мар’їнський напрямок. Синьківка, Купʼянський напрямок. Роботине, Запорізький напрямок. Найбільша активність російських штурмів за цю добу. І максимальна важлива стійкість та хоробрість наших воїнів. Дякую всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях,

– заявив український лідер.

Зеленський подякував кожному й кожній, хто працює заради України та оборони, а також всім, хто допомагає. За його словами, вірити в Україну означає вірити в себе та працювати на спільну силу. Глава держави наголосив, що українці мають досягти своїх цілей та перемогти.