Парад росіян може бути тільки таким, – Зеленський про виставку розбитої техніки у Києві

У Києві відбулася виставка горілої техніки росіян. "Взяти столицю" ворогу вдалося лише металобрухтом.

російські окупанти мріяли захопити Україну за кілька днів. Воїни ЗСУ поламали усі плани окупантів, й тепер захопити площі наших міст може лише горіла російська техніка.

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Парад знищеної техніки росіян у столиці

У Києві відбулася демонстрація знищеної техніки російських окупантів. У росіян був інший план, але воїни ЗСУ внесли в нього дуже серйозні корективи.

Президент Володимир Зеленський поширив відео з параду техніки окупантів.

"Парад"» російської техніки в Україні може бути лише таким,

– написав глава держави.

Відео параду трофейної техніки ворога:

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також не оминув такої гучної події в центрі столиці.

Вбивці, терористи і злочинці, яких принизили ЗСУ. Це все про росію і їх "Київ за 3 дні",

– написав Єрмак.

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У Севастополі пролунав потужний вибух. Окупанти заявили, що це не "бавовна", а робота їхнього ППО, ефективність якої вони ніяк не можуть довести.

росіяни знову обстріляли Харків. Відомо, що виникла пожежа у Київському районі міста.

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