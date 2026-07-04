Зеленський несподівано порадив Європі продавати російську нафту

Європа має змусити Росію сісти за стіл переговорів. Для цього вона повинна посилювати санкційний тиск на нафтовий сектор країни-агресора.

Із таким меседжем президент Зеленський звернувся до учасників сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Дивіться також Новий пакет санкцій ЄС: проти одного з обмежень виступила важлива країна

Що Зеленський порадив Європі робити з російською нафтою?

Глава держави підкреслив, що нафтовий сектор Росії просто не зможе існувати без вільного експорту нафти через європейські моря. Цей маршрут, за словами політика, є критичним. Якщо його перекрити, Росія втратить здатність фінансувати війну.

Президент наголосив, що кожна країна, яка зупиняє танкери російського "тіньового флоту", робить реальний внесок у завершення війни.

Європа також повинна мати юридичні інструменти для конфіскації та продажу нафту, яку перевозить "тіньовий флот",

– заявив Зеленський.

Він додав, що саме такі сильні заходи допоможуть наблизити мир.

Нагадаємо, що з червня у Середземному морі почали посилено перевіряти судна, які можуть входити до російського "тіньового флоту". Військово-морські сили країн ЄС уперше отримали право проводити фізичні огляди таких кораблів за наявності підозр.

Тим часом Сили оборони активно знищують нафтовий сектор Росії влучними ударами по її НПЗ і нафтобазах.

За даними ЗМІ, станом на кінець червня 2026 року українські БпЛА уразили більшість російських НПЗ із топ-10 за обсягами переробки.

Серед них:

"Газпром нафтохім Салават", Башкортостан;

"Киришинефтеоргсинтез" ("Кінеф"), Ленінградська область;

"Лукойл-Волгограднефтепереработка", Волгоград;

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Нижегородська область;

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", Перм;

Московський НПЗ, Москва;

Рязанський НПЗ, Рязань;

"Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнефть-ЯНОС"), Ярославль.

На європейській частині Росії не залишилося жодного великого НПЗ, який би хоча б раз не зазнав атаки українських дронів.