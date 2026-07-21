Про це 21 липня президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.
Що обговорив Зеленський з Ніколюком?
Глава держави розповів, що у ході доповіді Віктора Ніколюка вони детально обговорили ситуацію на східному напрямку фронту. Також розглянули можливі подальші кроки та рішення противника, і варіанти протидії російській штурмовій активності.
Особлива увага – ситуації навколо Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки. Визначили першочергові потреби,
– додав Зеленський.
До того ж із генерал-майором президент порушив питання використання українських midstrike та deepstrike. Йшлось й про застосування штурмових підрозділів, а також можливості додаткового посилення бригад і корпусів.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Глава держави подякував Віктору Ніколюку за оцінку та запропоновані рішення.