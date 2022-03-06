Зеленський і Джонсон узгодили подальші кроки щодо протидії агресії Росії

Володимир Зеленський провів перемовини з Борисом Джонсоном. Український лідер наголосив, що проінформував прем'єр-міністра Великої Британії про протидію агресору.

Деталями розмови Зеленський поділився у твітері. Він заявив, що обговорив з Джонсоном подальше посилення санкцій проти Росії.

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Продовжив діалог з Борисом Джонсоном. Поінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини Росії. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки,

– наголосив український лідер.

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