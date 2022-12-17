Санкції проти Росії та нова допомога в енергосфері: Зеленський тепло поспілкувався з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Політики обговорили санкції проти Росії та допомогу нашій державі на тлі ракетних ударів Росії по енергетичних об'єктах.

Телефонна розмова політиків відбулася 15 грудня. Джастін Трюдо поділився відеозаписом.

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Про що говорили Зеленський та Трюдо

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за відновлення санкцій проти газопроводу "Північний потік-1". Окремо політики обговорили ситуацію в енергетиці. Президент України відзначив, що нашій країні потрібні трансформатори та генератори. Володимир Зеленський зазначив, що команді прем'єр-міністра Канади надали детальну інформацію щодо необхідного нашій державі обладнання.

Президент подякував прем'єр-міністру Канади за рішення уряду про виділення 115 мільйонів канадських доларів на відновлення енергосистеми України. У відповідь на це Джастін Трюдо наголосив, що від початку вторгнення Канада разом з Україною – нашу державу підтримує не тільки уряд, але й канадці, які всіляко допомагають.

Наприкінці розмови Володимир Зеленський ще раз подякував Трюдо та народу Канади й привітав їх з прийдешніми святами.

Розмова Зеленського та Трюдо: дивіться відео

Канада відновила санкції проти "Північного потоку"

9 липня цього року уряд Канади оголосив, що надасть тимчасове звільнення від санкцій проти Росії та поверне турбіни Siemens "Північного потоку-1" до Німеччини. Наданням цього дозволу країна позбавила Путіна причини для призупинення експорту газу до Європи.

Однак після такого кроку Росія все одно вирішила не збільшувати постачання газу й використовувати енергоресурс для шантажу. Згодом після вибухів газопроводи були виведені з ладу.

На тлі цих подій МЗС Канади оголосило про відновлення санкцій проти "Північного потоку".