Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером, – Axios

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

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Що відомо про розмову Зеленського з Кушнером та Віткоффом?

Президент Зеленський 8 червня провів телефонну розмову з Кушнером та Віткоффом. Наразі невідомо, про що саме глава держави говорив зі спецпредставниками Дональда Трампа.

В Офісі Президента інформацію підтвердили та повідомили 24 Каналу, що розмова відбулася під час технічної посадки літака в аеропорту Кишинева.

Україна вже неодноразово запрошувала спецпредставників Трампа до Києва: що відомо

Запрошення спецпредставників США до Києва залишається актуальним і Україна буде рада їх прийняти. Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив про те, що з'явилися нові можливості для зміцнення документа про гарантії безпеки, зокрема через події на Близькому Сході.

Спецпредставники президента США Віткофф і Кушнер відкладають візит до Києва через сумніви у досягненні реальних результатів мирних переговорів щодо України.

Основними перешкодами для візиту є глибока залученість до переговорів з Іраном, логістичні труднощі та відсутність прогресу.