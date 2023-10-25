Не лише захищатимемося, а й відповідатимемо, – Зеленський про підготовку до ударів по енергетиці

Президент Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав доповіді про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту. Також глава держави розповів про захист української енергетичної інфраструктури від чергових атак Росії.

На Куп'янському та Авдіївському напрямках йдуть важкі бої, але українські бійці тримають позиції. Про це наголосив президент Зеленський під час щоденної селекторної наради.

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Чекаємо на зброю та відбиваємося від ворога

Глава держави розповів, що він отримав звіти про надходження техніки та боєприпасів від союзників. Крім того, відомо, що Україна планує укладати нові контракти щодо зброї й розширювати географію постачання.

Зеленський також заслухав доповіді про непросту ситуацію на фронті, особливо на Сході. Там під Куп'янськом та Авдіївкою точаться важкі бої, але ЗСУ тримають оборону.

Україна готує відповідь проти ударів по енергосистемі

Зеленський підкреслив, що Україна готова до енергетичного терору з боку Росії.

Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів,

– наголосив український лідер.

Тактику ворога вже вивчили

Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна працює над збільшенням ефективності захисту від російських атак по енергоструктурі. Посадовець заявив, що тактика ворога добре відома. Він має більше дронів і менше ракет, тому вдаватиметься до комбінованих атак. Для їх відсічі, зазначив Подоляк, в Україні збільшили кількість мобільних та стаціонарних систем ППО.

За словами радника, пошкоджень енергетичних об'єктів уникнути не вдасться. Однак держава і бізнес вже зараз розуміють, як швидко можна їх відновити. До того ж, Україна накопичила додаткові енергоресурси.