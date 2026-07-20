Зеленський провів Ставку з командирами: які питання обговорили

Володимир Зеленський провів спеціальну Ставку Верховного Головнокомандувача 20 липня. Засідання відбулося після кількаденних розмов із командирами корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання.

На зустрічі вперше напряму звели виробників озброєння, військових, урядовців і силовиків, щоб обговорити не загальні наміри, а конкретні потреби фронту. Про це президент написав у своєму телеграмі.

Які питання порушували на Ставці 20 липня?

Зеленський зазначив, що така розмова мала дати чіткіші відповіді щодо закупівель, постачання та якості продукції. У центрі уваги були й питання, які безпосередньо впливають на забезпечення підрозділів на передовій.

У Ставці взяли участь командувач ДШВ ЗСУ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів, "Хартії" та "Азову" і представники цвіту нового українського оборонного сектору.

Більшість питань абсолютно практичні – щодо реальних бойових потреб, гальмування в забезпеченні, нерозв'язаних питань в закупівлях, необхідного додаткового фінансування і контрактів на постачання: дрони всіх типів та НРК, далекобійні снаряди для артилерії, які потрібні фактично на кожному напрямку інтенсивних бойових дій, інше обладнання. Домовились, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками й урядовими структурами за координації Міністерства оборони та РНБО,

– поділився президент.

Окремо під час Ставки обговорили конкретні показники дефектів продукції, що були виявлені на рівні застосування у бойових підрозділах.

"Важливо, щоб виробники чули такі відгуки й оперативно виправляли те, що необхідно. На завтра призначив зустрічі ще з іншими командирами корпусів: відгук має бути від усієї нашої корпусної системи Сил оборони України", – зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що продовжить визначати, які корективи в стратегію оборони України слід внести і які пріоритети у виробництві та постачанні у війська повинні бути реалізовані якнайшвидше.

Багато питань щодо ППО і, відповідно, завдань для системи МЗС України та загалом нашої дипломатії,

– зауважив президент.

Володимир Зеленський також сказав, що Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки Росії восени.

Нагадаємо, раніше президент на тлі чуток про відставку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського зустрівся із низкою командирів. Зокрема, Михайлом Драпатим, Андрієм Білецьким, Володимиром Горбатюком, Ігорем Оболєнським, Денисом Прокопенком та іншими офіцерами.

У Генштабі ЗСУ, своєю чергою, спростували чутки про відставку Сирського. Там зазначили, що генерал продовжує виконувати свої обов'язки Головнокомандувача ЗСУ.