Україна посилить захист залізниці та АЗС від атак Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський провів Ставку. На ній обговорили захист критичної інфраструктури та логістики від російських ударів.

Як повідомив глава держави у своєму офіційному телеграм-каналі, під час Ставки було детально проаналізовано потреби "Укрзалізниці", мереж АЗС та інших стратегічних підприємств.

Як влада посилить захист АЗС і залізничних об'єктів?

За даними розвідки, визначено основні об'єкти, по яких планують бити росіяни. Для їхнього захисту Україна посилить використання засобів радіоелектронної боротьби та збільшить закупівлі відповідного обладнання.

Також очікуються зміни у роботі мобільних вогневих груп і позицій протиповітряної оборони.

Зеленський доручив Міністерству фінансів виділити додаткові кошти на потреби логістики.

Окремо учасники Ставки обговорили безпеку перевезень у прикордонних районах із країнами ЄС та Молдовою.

На Ставці також розглянули можливості Укрзалізниці ремонтувати рухомий склад і забезпечувати його необхідним обладнанням. За словами президента, важливо зберегти підтримку компанії з боку міжнародних партнерів і забезпечити допомогу з боку державних банків.

Окрім того, Уряд готує резервні маршрути для логістики у прифронтових областях. Зокрема, вже розроблено варіанти поєднання залізничних та автобусних перевезень.

Завдання із захисту окремих об'єктів критичної інфраструктури також оновили, однак деталі цих рішень не розголошують.

Нагадаємо, Росія готує нову хвилю масованих ударів, а основними цілями ворога залишаються об'єкти інфраструктури.