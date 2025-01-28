Зеленський зідзвонився з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу: про що вони говорили

Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Відомо, що розмова відбувалася в телефонному режимі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис лідера країни.

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Зеленський провів розмову з прем'єром Ізраїлю

Володимир Зеленський розповів йому, що напередодні взяв участь у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіцу-Біркенау та висловив співчуття прем'єр-міністру та ізраїльському народу у зв'язку з трагедією Голокосту.

Крім цього, лідер країни привітав початок звільнення заручників, наголосивши на важливості повернення людей додому та їх возз'єднання з родинами. Він також висловив сподівання на швидке звільнення решти заручників.

Украй необхідно забезпечити надійний і тривалий мир, щоб люди могли жити в безпеці,

– зазначив Зеленський.

Президент розповів, що вони також обговорили підтримання партнерських відносин, зокрема зі Сполученими Штатами й президентом Трампом.

Сторони також розглянули й поточні двосторонні питання й домовилися продовжувати тісний контакт у майбутньому.