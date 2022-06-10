Зеленський провів важливу нараду з Кабміном: про які кроки домовилися
10 червня 2022 , 00:00Читать новость на русском
Володимир Зеленський провів важливу нараду з Кабінетом Міністрів України. Там обговорили важливі питання, що стосуються не лише теперішньої ситуації в державі, а й майбутнього.
Нарада президента й урядовців відбулася 9 червня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення глави держави.
Провів сьогодні дуже важливу нараду з урядовцями. Економіка, бізнес, робочі місця. Обговорили дії на трьох рівнях – те, що потрібно зробити прямо зараз, те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було, і те, що обов'язково зробимо після війни,
– сказав президент.
Звернення Володимира Зеленського за 9 червня: дивіться відео