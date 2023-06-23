Увага до трьох великих тем: Зеленський провів засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. До уваги взяли три великі важливі теми.

Серед тем, які обговорювали на засіданні РНБО, була безпека людей і суди. Також говорили про майбутнє України в ЄС.

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Зеленський провів засідання РНБО

23 червня на засіданні було обговорено три великі теми:

Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.

Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан. Друга – суди. Триває судова реформа у тісній співпраці з ЄС. Посилюється відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовують механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.

Триває судова реформа у тісній співпраці з ЄС. Посилюється відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовують механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій. Третя – майбутнє України в ЄС. Прискорюють роботу над виконанням європейських рекомендацій.

Як пройшло засідання РНБО: дивіться відео

Зеленський зібрав на Ставці Залужного, Буданова та Сирського

Нагадаємо, що 19 червня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники Ставки зосередилися на двох темах.

Так, Зеленському доповіли про оперативну обстановку. Зокрема, це зробили командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і керівник ГУР МО Кирило Буданов.

Відомо, що керівники української армії доповідали про оперативну обстановку, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час. Глава МВС Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.