Багато уваги можливостям завдавати ударів за лінію фронту: Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський провів чергову Ставку удень 23 липня. На ній було обговорено зміни в оперативній ситуації, прогнози та подальші дії.

Особливу увагу приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту, ефективності дронів та боротьбі з безпілотниками. Також розглянули питання ракетної програми для зменшення залежності від постачання ракет партнерами.

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Що обговорювали на Ставці

Традиційно Володимир Зеленський заслухав доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Обговорили зміни в оперативній ситуації, прогнози та подальші дії.

Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА,

– поділився Зеленський.

Крім того, обговорювалася ракетна програма України. Президент розповів, що триває активна робота над зменшенням залежності від постачання ракет партнерами, зокрема для систем ППО.

Також Зеленський заслухав доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова.