Ситуація на фронті та проблеми зі світлом: Зеленський знову збирав Ставку Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники засідання обговорили актуальну ситуацію на передовій і розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період.

Глава держави зазначив, що окрему увагу приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак ворога. Зокрема члени Ставки проаналізували перебіг формування ефективної системи протиповітряної оборони України та забезпечення необхідним боєкомплектом.

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Що обговорювали на засіданні Ставки

Окремо учасники засідання зупинилися на процесі відновлення об'єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.

Також розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи.

Володимир Зеленський нагадав українцям про важливість економно використовувати електроенергію.

Максимізуємо наші зусилля задля безпеки обʼєктів енергетичної інфраструктури. І памʼятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України,

– зазначив президент України.

Окупанти атакують критичну інфраструктуру України

З 10 жовтня внаслідок ударів, які ворог по території України, було зруйновано 30% українських електростанцій. Це спричинило серйозні проблеми зі світлом.

З 20 жовтня в Україні запровадили обмеження на користування електроенергією.

Російські загарбники атакували критичну інфраструктуру нашої країни 22 жовтня. Зокрема, окупанти завдали удару по Рівненщині, Волині, Кіровоградщині, Хмельниччині, Миколаївщині та Одещині.

Ворог випустив 40 ракет і 16 іранських дронів-камікадзе. На щастя, 20 крилатих ракет і 11 БпЛА вдалося збити.

У Києві знову почалися стабілізаційні відключення світла, де саме – читайте за посиланням.

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