Зеленський провів зустріч з Венсом і Рубіо після інтронізації Папи Римського

У неділю, 18 травня, Володимир Зеленський провів зустрічі у Ватикані. Зокрема, президент України поспілкувався з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо.

Про це повідомляє ведуча 24 Каналу Андріана Кучер з Риму.

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Що відомо про розмову Зеленського з американськими посадовцями

Так, у Римі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джей Ді Венса. На ній також був присутній держсекретар Марко Рубіо.

Важливо, що це перша зустріч Зеленського та Джей Ді Венса з моменту суперечки у Білому домі 28 лютого.

Зауважимо, що політики прибули на інтронізацію Папи Римського Лева XIV, яка вже відбулася на площі Святого Петра. Одразу після меси подружжя Зеленських мало приватну зустріч з понтифіком. Президент України став першим лідером, який поспілкувався з Папою після інавгурації.

Зауважимо, що у промові на інтронізації Лев XIV згадав про війну Росії з Україною. Він закликав сторони до переговорів та справедливого миру в Україні.