Зеленський разом з парламентом та урядом Фінляндії вшанували жертв обстрілу Краматорську

Росія 8 квітня завдала цинічного ракетного удару по вокзалу Краматорська. Жертв обстрілу вшанував президент Володимир Зеленський разом із парламентом та урядом Фінляндії.

Зеленський саме виступав із зверненням до фінів. Свою промову він почав саме з того, що поінформував про ранковий удар окупантів, повідомляє 24 канал.

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Російські військові ударили по вокзалу в нашому місті Краматорськ. По звичайному вокзалу та людям, військових там не було. Люди чекали потягів, щоб виїхати на безпечну територію. Є свідки, відео і залишки ракет, а людей немає,

– сказав президент.

Він наголосив, що внаслідок удару є не менше 30 загиблих і близько 300 поранених лише на момент його звернення.

"Ось так Росія прийшла захищати Донбас. Ось так Росія прийшла захищати російськомовних людей. Ось так ми живемо вже 44 день після 8 років війни на Сході нашої держави", – наголосив Зеленський.

Він попросив вшанувати пам'ять всіх українців, яких убили російські військові. Тривала хвилина мовчання.

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