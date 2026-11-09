Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру, – Зеленський

Володимир Зеленський 9 листопада провів засідання Ставки за участі представників прифронтових регіонів, військового командування та урядовців. Головною темою стали наслідки ударів Росії проти українських мостів та енергетичної мережі.

Про це повідомив президент України у відеозверненні.

Атаки на логістику та енергомережу

Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі – Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл,

– зазначив Зеленський.

До обговорення нагальних проблем прифронтових територій долучилися очільники Харкова, Херсона, Дніпра, Сум, Донеччини, а також мер Києва. Учасники зустрічі зосередилися на розв'язанні питань захисту міст і громад, які зазнають найбільших російських ударів.

Задля протидії загрозам оборонці та цивільні служби щотижня коригують безпекові протоколи й заходи реагування.

Щотижня оновлюємо заходи протидії, і важливо, щоб усі рівні влади – центральної, місцевих – були ефективними в захисті людей,

– підкреслив Зеленський.

Допомога прифронтовим громадам та регіонам

За словами глави держави, Кабмін готовий долучитися до вирішення тих завдань, з якими виникли складнощі на регіональному рівні. Крім того, Зеленський заявив про готовність уряду виділити додаткові державні ресурси для покриття дефіцитів.

Всі роки цієї війни ми проходимо саме так – ми закриваємо дефіцити, ми шукаємо й постачаємо необхідні речі: зброю передусім, обладнання, необхідні ресурси, зокрема енергетичні. Влада на центральному рівні завжди допомагає, і треба, щоб на рівні громад, на рівні областей було зроблено те, про що ми домовлялись і що визначено всіма планами стійкості,

– підсумував Зеленський.