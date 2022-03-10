Зеленський розкритикував Захід за зволікання зі зброєю і введенням санкцій

Володимир Зеленський нагадав Заходу пізню передачу зброї та введення санкцій. Зокрема президент наголосив, що зараз окупанти знищують наші міста.

Про це очільник держави розповів у інтерв'ю німецькій газеті "Die Zeit".

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Зеленський пригадав Заходу зволікання із санкціями та з наданням зброї

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України відповів на питання, чи вчасно надходить військова підтримка.

Зокрема президент сказав, що її треба трохи розширити. Володимир Зеленський пригадав:

"Ще місяці тому, коли вторгнення не було, всі бачили, що вторгнення можливе. Війська стояли на нашому кордоні. І я говорив: застосуйте проти Росії такі санкції, щоб у них і думки не було нападати. Цього не зробили;

Я говорив: дайте Україні таку підтримку, щоб ми знали, що наша безпека гарантована. Цього також не зробили;

Тепер ми маємо вторгнення. Дуже жорстоке. Російські війська просто руйнують наші міста, відверто вбивають якнайбільше людей;

Вони розстрілюють на дорогах навіть очевидно мирних людей – просто біженців. Розумієте? Вони убивають навіть біженців. Їхні ракети б'ють по житлових будинках, по університетах, по церквах. Це варварство".

І так, ми отримуємо зброю. Але очевидно, що потребуємо більшого, оскільки варварство не зупиняється,

– заявив президент.

Додав також, що в Україні є люди, які дійсно цінують свою свободу і готові за неї боротися.



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