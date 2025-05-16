Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом і озвучив позицію України після переговорів з Росією

Президент України разом з лідерами Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі провели телефонну розмову з Дональдом Трампом. Під час неї обговорили зустріч у Стамбулі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський про розмову з Трампом після переговорів у Стамбулі

Український лідер говорив з Дональдом Трампом разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єрами Британії та Польщі Кіром Стармером і Дональдом Туском. Обговорили зустріч у Стамбулі.

Зеленський поговорив з Трампом разом з Макроном, Стармером, Мерцом і Туском / Фото з телеграму президента

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру. Також важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції,

– підкреслив президент.

Також наголосив, що тиск на Росію має зберігатись, доки країна-агресорка не буде готова завершувати війну. Зеленський подякував усім у світі, хто допомагає.