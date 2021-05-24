Мораторій призвів до крадіжки сільгоспземель територією майже у 2 Крими, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що за час час дії заборони на продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні незаконно присвоїли близько 5 мільйонів гектарів державних угідь, Окрім того, вартість гектара української сільгоспземлі стала найнижчою у Європі.

Під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Земля" Зеленський наголосив, що за 20 років українська влада так і не зробила нічого для реалізації земельної реформи. Щоб проілюструвати масштаби розкраденої землі, Зеленський навів яскравий приклад.

Актуально Зеленський підписав ключовий закон земельної реформи

У 2014 році Росія анексувала у нашої держави півострів Крим. За роки мораторію деякі бізнесмени і політики вкрали у держави землю, яка дорівнює площі майже 2 півостровів Крим. Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, і інше,

– наголосив український лідер.

За словами президента, деякі політики утворили всередині країни "фактично офшор" площею понад 8 мільйонів гектарів.

Зеленський зауважив, що це був сірий тіньовий ринок. Там легко купували і легко продавали землю, а також збирали врожай та заробляли мільйони без сплати податків та соцгарантій для людей.

У межах форуму "Україна 30. Земля" Зеленський підписав один із ключових елементів земельної реформи в Україні – законопроєкт №2194. Він регулює передачу земель "на місця" громадам.

Деталі від президента

За час дії мораторію на продаж сільськогосподарської землі пішли з життя приблизно 1 мільйон землевласників.

Представники української влади позбавили понад 7 мільйонів українців їхнього конституційного права власності на землю.

Люди не могли на власний розсуд керувати землею, як це роблять у США, Німеччині чи Польщі. Натомість діяв мораторій, як у Венесуелі чи Північній Кореї.

Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу