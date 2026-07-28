Зеленський розкрив перші деталі розмови з Трампом

У вівторок, 28 липня, Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч у Білому домі. Серед іншого, президенти України та США обговорили активізацію дипломатичного процесу.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Про що говорили Зеленський та Трамп?

Зеленський зазначив, що зустріч з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому була хорошою.

Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України,

– йдеться в дописі президента.

За словами глави держави, під час зустрічі вони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, а також про інші ідеї, які можуть допомогти Україні.

Ще однією темою стала необхідність активізації дипломатичного процесу. Зеленський зазначив, що команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації, і подякував США за підтримку.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що зустріч 28 липня може бути найкращою можливістю для України від початку другого президентського терміну Трампа отримати нову військову підтримку та повернути переговори про мир в активну фазу.

За словами журналістів, українські представники вважають, що прямі контакти між радниками двох президентів допомогли змінити ставлення Трампа до війни та позиції України.