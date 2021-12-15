Чекають на Макрона: Зеленський розпочав переговори з канцлером Німеччини Шольцем
15 грудня 2021 , 16:53Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Sergii Nykyforov
Володимир Зеленський у середу, 15 грудня, у Брюсселі розпочав переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Згодом до них долучиться президент Франції Еммануель Макрон.
Про старт зустрічі повідомив Сергій Никифоров – речник президента Зеленського. Деталей наразі не розкривають.
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Президент України розпочав двосторонню зустріч із новим німецьким канцлером Олафом Шольцем. Згодом до них приєднається президент Франції Еммануель Макрон,
– наголосив Никифоров.
Переговори стартували: дивіться відеоЗауважте! Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше повідомляв, що Зеленський може зустрітися з Шольцем після переговорів з Макроном.
Зеленський зустрівся із президентом Азербайджану
- Також у Брюсселі Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
- Однією з ключових тем переговорів стало питання звільнення українців, яких утримують у Росії. Зокрема, кримських татар. Український лідер зауважив, що це – пріоритет.
- Зеленський наголосив, що будt вдячний Алієву за можливу допомогу в просуванні цього питання.
- Окрім того, президент наголосив на активізації двосторонньої співпраці між країнами завдяки домовленостям, досягнутим у межах його візиту до Азербайджану в грудні 2019 року.
Зеленський зустрівся з Алієвим у Брюсселі: дивіться відео