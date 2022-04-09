Зеленський розпочав зустріч з канцлером Австрії Карлом Негаммером

Президент Володимир Зеленський 9 квітня зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером, який приїхав до Києва.

Зеленський наголосив, що для України важлива підтримка Австрії у боротьбі з російською агресією. Президент подякував за допомогу країні та окремо – австрійському народу, який виходив на акції підтримки.

Раніше Зеленський обговорив звірства окупантів на Київщині з канцлером

Візит до Києва Федерального канцлера Карла Негаммера – важливий прояв солідарності з українським народом,

– наголосив Зеленський.

Канцлер поїде в Бучу

Після зустрічі із Зеленським Негаммер має поїхати до Бучі, щоб особисто побачити сліди російських звірств.

Також політик хоче поговорити з мером Києва Віталієм Кличком.

Зауважимо, Австрія збирається й надалі надавати Україні гуманітарну та політичну підтримку. Держава вже виділила для цього 17,5 мільйона євро.

Зеленський зустрівся з канцлером Австрії у Києві: