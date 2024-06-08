Зеленський відверто розповів Байдену про ситуацію на фронті, – Білий дім

Нещодавно Зеленський зустрівся із Байденом в Парижі. Стало відомо, що під час їх розмови, український лідер поділився дуже відвертою оцінкою ситуації на полі бою.

Зокрема, він розповів, який тиск відчувають українські воїни. Радник Білого дому Джон Кірбі вважає, що потрібно докласти ще чималих зусиль, щоб відтіснити ворога.

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Що Зеленський повідомив Байдену

Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі,

– повідомив Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що не може розкривати деталі розмови президентів, оскільки це може ускладнити оборону України.

Кірбі також підкреслив, що пакети допомоги, надані США, вже допомогли українській стороні отримати певні переваги та уповільнити просування російських військ, зокрема в районі Харкова.

Однак, за його словами, ще потрібно докласти значних зусиль для того, щоб відкинути росіян назад.

"І президент (Байден – 24 Канал) – як ви чули публічно – він, звісно, зробив це також у приватному порядку й запевнив президента Зеленського, що вони й надалі матимуть нашу підтримку", – зазначив представник Білого дому.

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