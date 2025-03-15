Зеленський розповів, для чого Росія затягує початок 30-денного перемир'я

Нещодавно Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я, однак Росія все ще продовжує затягувати із відповіддю. За словами президента Володимира Зеленського, Москва це робить навмисно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час брифінгу 15 березня.

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Для чого Росія затягує переговорний процес

Від Росії надходять заявив, які свідчать про те, що вона намагається затягнути переговорний процес, щоб відтягнути початок дії 30-денного перемир'я. Зеленський пояснив, що це робиться навмисно.

Вони (росіяни – 24 Канал) хочуть більш сильну позицію,

– зазначив український лідер.

За словами Зеленського, російська сторона наразі виглядає щонайменше "несерйозно". Він додав, що у Росії не чекали, що буде знайдено союзницьке рішення в Джидді.

"Вони розуміють, що їм (росіянам – 24 Канал) потрібно відповідати і тепер вони будуть розповідати то про контроль, то про ще щось", – зауважив Зеленський.

Він також ще раз наголосив на тому, що Україна погоджується на безумне 30-денне перемир'я та зазначив, що в разі відмови Росії, вони не погоджуються із пропозицією президента США Дональда Трампа.

Український лідер також пояснив, що перемир'я на 30 днів – це можливість продемонструвати швидкість та готовність до завершення війни.