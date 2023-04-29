Світ ширший, ніж бункер: Зеленський потролив Путіна й оцінив можливість перемовин з ним

Президент Володимир Зеленський потролив кремлівського диктатора Путіна, який переховується у бункері. Зеленський заявив, що світ ширший, аніж бункер.

Відповідну заяву український президент зробив під час спілкування з іноземними журналістами, пише 24 Канал. Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії він не був у відпустці.

Дивіться також Коли ми підійдемо на адмінкордони Криму, побачите, як росіяни тікатимуть, – Зеленський

Зеленський заявив, що не був у відпустці

Глава держави зазначив, що найважче було у перші дні повномасштабної війни, адже це був "шок, трагедія".

Тим, хто втратив рідних, близьких, їм набагато складніше, ніж мені. У мене не було відпустки, бо я не можу собі її дозволити, немає відпустки на війні,

– сказав він.

Зеленський наголосив, що зараз важливо, попри жахи війни не втратити адекватність.

"Адекватність – це те, що ти знаєш ціну цієї війни. Вона в мене вимірюється кількістю втрачених життів. Складно проживати ці втрати. Але потрібно спілкуватись з людьми, журналістами. Не сидіти в бункері, а розуміти, що світ ширший, ніж твій бункер. Ми розуміємо про кого я говорю", – сказав Зеленський, натякаючи на Путіна.

Чи готовий Зеленський до переговорів з Путіним

Зеленський під час спілкування з журналістами прокоментував можливість переговорів з Владіміром Путіним. Глава держави визнав, що раніше він справді намагався налагодити діалог, "знайти предметне рішення".

Як приклад, Зеленський нагадав про сотні зустрічей у рамках Тристоронньої контактної групи. Однак, за його словами, росіяни не хотіли щось вирішувати, а просто тягли переговори назад, тому що їх влаштовував заморожений конфлікт.

"Це люди, яким не можна довіряти", – заявив Зеленський. У якийсь момент представники офіційної Москви "почали грати в якусь мовчанку", перестали виходити на контакт і "нічого не хотіли".

Пізніше, як додав президент, росіяни почали висувати свої умови через треті країни.

Засилаючи до нас когось, а самі не виходили на зв'язок. А просто пішли погрози, от і все. То хто вони?,

– поставив риторичне запитання Зеленський.

Глава держави констатував, що на сьогодні з Путіним не можна говорити.

"Для нас, для всіх він терорист. Після того, як він сказав усьому світу, що він "не збирається захоплювати території, не буде ніколи повномасштабної війни – такого не може бути", – зазначив президент.

Зеленський додав, що розпочав повномасштабне вторгнення у "брутальному форматі", придумавши для великої війни назву "спеціальної військової операції".

Як заявив президент, Путін – "мандрівник у світі кривавих назв" своїх злочинів, проте главу Кремля виправдати не зможе жодна назва.

"Виправдання йому немає. На сьогодні він терорист, який ще й не тримає слова. Як, про що говорити?", – запитав Зеленський.