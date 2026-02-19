Плата за окупацію 1 кілометра: Зеленський окреслив масштаби втрат Росії
- Володимир Зеленський повідомив, скільки людей зараз втрачає Росія.
- Для захоплення одного кілометра української землі росіяни платять життям понад ста людей.
Володимир Зеленський не вперше наводить дані щодо втрат росіян. Цього разу, 19 лютого, він сказав, скільки ворожих солдатів гине, щоб захопити один кілометр української землі.
Про це повідомив сам президент у своєму телеграм-каналі. Він акцентував, що в Росії немає успіху на полі бою.
Цікаво знати Путін уперше не справляється з втратами: чому в Росії не встигають поповнювати армію
Які свіжі дані про втрати росіян?
За словами Зеленського, зараз Росія втрачає 30 – 35 тисяч військових на місяць загиблими або тяжкопораненими.
Вони справді платять життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр нашої землі. А в нас також є свої наступальні кроки, і тоді вони її втрачають,
– наголосив глава держави.
Він додав, що окупанти намагалися продати своїй аудиторії "успішні кроки", але не змогли.
"Навіть їхня аудиторія – націоналістична, радикалізована частина російського суспільства – не довіряє уряду і Путіну. Бо вони бачать, що на полі бою немає успішних кроків", – підкреслив гарант.
Зверніть увагу! Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин попередив, що окупанти до роковин повномасштабної війни хочуть продемонструвати успіхи, яких нема. А тому будуть вдаватися до тактики "флаговтику", тобто показувати, нібито захопили той чи той населений пункт. Важливо, що вони робитимуть це в тилу Сил оборони України на Півдні.
Чому важливо знати, скільки росіян загинуло?
Україна постійно говорить про великі втрати ворога. Та нещодавно сталося те, чого довго очікував Київ: росіяни на фронті втратили більше людей, аніж змогли залучити в окупаційну армію.
Про це 5 лютого заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. Така ситуація вдруге з початку повномасштабного вторгнення.
Він навів такі цифри: протягом січня 2026 року ворог мобілізував або залучив на контракт 22 тисячі військових. Але підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знищили 30 618 військових за січень. Цей результат верифікований, тобто підтверджений.
Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що дрони дуже ефективні, але й допомагає і погода. Під час морозів людина рухається менше і стає легшою мішенню. Корисно й те, що на Заході активно говорять про великі втрати Росії, а це значить, що довіра до ЗСУ зростає.
Наприклад, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі 15 лютого заявив виданню Bloomberg, що ефективність української оборони сильно зросла. На деяких ділянках лінії фронту гине 25 росіян і 1 українець. Раніше це співвідношення становило 6 до 1.
У The New York Post вважають, що успіхи ЗСУ зумовлені блокуванням терміналів Starlink 1 січня. Адже будь-яке послаблення можливостей Росії змінює баланс на користь України. ЗМІ послалося на представників розвідки США та України.