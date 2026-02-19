Плата за окупацію 1 кілометра: Зеленський окреслив масштаби втрат Росії

Володимир Зеленський не вперше наводить дані щодо втрат росіян. Цього разу, 19 лютого, він сказав, скільки ворожих солдатів гине, щоб захопити один кілометр української землі.

Про це повідомив сам президент у своєму телеграм-каналі. Він акцентував, що в Росії немає успіху на полі бою.

Цікаво знати Путін уперше не справляється з втратами: чому в Росії не встигають поповнювати армію

Які свіжі дані про втрати росіян?

За словами Зеленського, зараз Росія втрачає 30 – 35 тисяч військових на місяць загиблими або тяжкопораненими.

Вони справді платять життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр нашої землі. А в нас також є свої наступальні кроки, і тоді вони її втрачають,

– наголосив глава держави.

Він додав, що окупанти намагалися продати своїй аудиторії "успішні кроки", але не змогли.

"Навіть їхня аудиторія – націоналістична, радикалізована частина російського суспільства – не довіряє уряду і Путіну. Бо вони бачать, що на полі бою немає успішних кроків", – підкреслив гарант.

Зверніть увагу! Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин попередив, що окупанти до роковин повномасштабної війни хочуть продемонструвати успіхи, яких нема. А тому будуть вдаватися до тактики "флаговтику", тобто показувати, нібито захопили той чи той населений пункт. Важливо, що вони робитимуть це в тилу Сил оборони України на Півдні.

Чому важливо знати, скільки росіян загинуло?