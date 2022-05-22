Зеленський розповів про розмову з Джонсоном та плани на наступний тиждень

22 травня 2022 , 23:29
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Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Глава держави розповів про ситуацію на фронті та результати дипломатичної активності.

Володимир Зеленський продовжує роботу з нашими партнерами для надання Україні всієї необхідної допомоги. Підтримка цивілізованого світу – потужний союзник у боротьбі з російськими загарбниками.

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Розмова з Джонсоном та подальші плани на дипломатичному фронті

 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська