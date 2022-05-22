Зеленський розповів про розмову з Джонсоном та плани на наступний тиждень
22 травня 2022 , 23:29Читать новость на русском
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Глава держави розповів про ситуацію на фронті та результати дипломатичної активності.
Володимир Зеленський продовжує роботу з нашими партнерами для надання Україні всієї необхідної допомоги. Підтримка цивілізованого світу – потужний союзник у боротьбі з російськими загарбниками.
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