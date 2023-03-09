Росія може піти далі, – Зеленський пояснив, яка доцільність втримання Бахмута

Наразі найскладніша ситуація на фронті на Бахмутському напрямку, ворог продовжує штурмувати місто. Президент України Володимир Зеленський пояснюючи рішення тримати українські сили в Бахмуті.

Глава держави наголосив, що загарбники матимуть "відкритий шлях" для захоплення ключових міст на сході України, якщо вони захоплять Бахмут.

Дивіться також Актуальність утримання Бахмута постійно тільки зростає, – Сирський

Тактичне рішення

Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі. Вони могли б піти до Краматорська, вони могли б піти до Слов’янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять,

– наголосив президент.

Зеленський наголосив, що цілі російської армії та ЗСУ різняться. Окупантам байдуже на мирне населення, вони знищили вщент місто та продовжують штурмувати його далі. Так Росія намагається отримали "хоч якусь перемогу", навіть зруйнувавши все в місті та вбивши місцевих жителів.

Зеленський наголосив, що якщо Росія зможе "поставити свій маленький прапорець" на вершині Бахмута, це допоможе "мобілізувати російське суспільство для того, щоб створити цю ідею, що вони є такою потужною армією".

Зеленський про ймовірне оточення міста

Зеленський відкинув побоювання, що українські військові у Бахмуті опиняться в оточенні, сказавши, що "ніколи не чув нічого подібного" від своїх командирів.

"Військові самі бачать, що ми повинні залишатися там сильними, попри те, що Росія зруйнувала все місто і все, що там було. Військові допомагали дітям, цивільним виїжджати з міста – навіть до сьогоднішнього дня люди виїжджали з Бахмута. Ми допомагали всім", – заявив глава держави.

У СNN підкреслюють, що сам Бахмут не має значної стратегічної цінності, однак його сполучення з Краматорськом і Слов'янськом – двома густонаселеними промисловими центрами на північному заході – означає, що ці міста можуть бути наступними для Росії.