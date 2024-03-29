Зеленський не виключає проведення контрнаступу ЗСУ цього року

Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Washington Post висловився щодо поточної ситуації на фронті. За його словами, наразі наша держава старається тримати оборону та не відступати на полі бою.

За його словами, якщо фронт залишатиметься стабільним, то Україна може озброїти та навчити нові бригади для проведення нового контрнаступу цього року.

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Стараємося не відступати

Як зазначив український лідер, якщо для оборони лінії фронту потрібно 8 тисяч артилерійських снарядів на день, а є лише 2 тисячі, то доводиться "відступати, зробивши лінію фронту коротшою".

Він пояснив, що в іншому випадку росіяни можуть прорватися у великі міста.

Ми намагаємося знайти спосіб не відступати,

– заявив український президент.

Вдалося стабілізувати ситуацію

За його словами, після захоплення росіянами Авдіївки українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію завдяки розумним крокам.

Зеленський зауважив, що у разі стабільної ситуації на фронті Україна зможе озброїти й навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу цього року.

"Якщо ви не будете робити кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чого ми навчилися в цій війні – якщо ви цього не зробите, то це зробить Росія", – наголосив він.

Що ще сказав в інтерв'ю український президент