Це серйозний стрибок, – Зеленський про успіхи виробництва українського озброєння у 2024 році
- Президент Зеленський повідомив, що у 2024 році Україна виробила 154 артилерійські системи, 2,2 мільйони FPV-дронів і 100 тисяч далекобійних дронів.
- Фінансування на виробництво зброї складалося з 30% від США, 30% від країн Європи та 40% від України.
Президент Зеленський прозвітував про українське виробництво озброєння за 2024 рік. У минулому році наша країна працювала, зокрема, над виготовленням артилерійських систем, FPV-дронів, далекобійних дронів.
Зеленський прогнозує, що цього року вклад України в виробництво становитиме 50%. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ українського президента у межах форуму "Україна. Рік 2025".
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Як фінасувалося виробництво зброї у 2024
Президент Зеленський розповів, що фінансування на виробництво української зброї йшло не лише із бюджету України, але й від партнерів.
Гроші для підтримки обороноздатності йшли в пропорції 30% від США, 30% від країн Європи та 40% від України.
Загалом у 2024 році Україна виготовила:
- 154 артилерійські системи;
- 2,2 мільйони FPV-дронів;
- 100 тисяч далекобійних дронів.
"Це рекорд... За рік 154 – це, на нашу думку, більше ніж за минулий рік зробили всі країни НАТО разом. Я вважаю, що це серйозний стрибок", – наголосив президент, коментуючи виробництво артилерії.
Він додав, що у 2025 році Україна спробує зробити більше – до 50%, бо "це нам домомагає виживати".