Це серйозний стрибок, – Зеленський про успіхи виробництва українського озброєння у 2024 році

Президент Зеленський прозвітував про українське виробництво озброєння за 2024 рік. У минулому році наша країна працювала, зокрема, над виготовленням артилерійських систем, FPV-дронів, далекобійних дронів.

Зеленський прогнозує, що цього року вклад України в виробництво становитиме 50%. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ українського президента у межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Як фінасувалося виробництво зброї у 2024

Президент Зеленський розповів, що фінансування на виробництво української зброї йшло не лише із бюджету України, але й від партнерів.

Гроші для підтримки обороноздатності йшли в пропорції 30% від США, 30% від країн Європи та 40% від України.

Загалом у 2024 році Україна виготовила:

154 артилерійські системи;

2,2 мільйони FPV-дронів;

100 тисяч далекобійних дронів.

"Це рекорд... За рік 154 – це, на нашу думку, більше ніж за минулий рік зробили всі країни НАТО разом. Я вважаю, що це серйозний стрибок", – наголосив президент, коментуючи виробництво артилерії.

Він додав, що у 2025 році Україна спробує зробити більше – до 50%, бо "це нам домомагає виживати".