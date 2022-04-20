Зеленський розповів про зміни на деокупованих територіях та основні загрози для українців

Збройні Сили України звільнили вже 934 населених пунктів від ворожої окупації. Основною загрозою для мешканців залишаються міни й розтяжки, які були встановлені росіянами, та снаряди, які не розірвалися.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні за 20 квітня, повідомляє 24 канал.

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Відновлення роботи

За словами президента України, наразі триває повернення до нормального життя звільнених міст і громад України. За попередніми даними звільнено вже 934 населених пунктів.

Вже у 435 населених пунктах відновила свою роботу українська поліція, а також у 431 громаді запрацювало місцеве самоврядування. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті.

Українська влада поступово відновлює доступ громадян до медичних та освітніх послуг, а також до органів соціального захисту. Безперервно відновлюється автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води.

Міни та розтяжки

Володимир Зеленський наголосив на тому, що серед найбільших загроз залишаються міни й розтяжки, які були встановлені ворогом, та снаряди, які не розірвалися. Потрібно прикласти багато зусиль та часу для їх знешкодження. Президент висловив велику подяку усім фахівцям та рятувальникам, які виконують це важливе завдання.

Ще раз закликаю наших громадян, які повертаються у звільнені громади, бути дуже уважними. Не заходити на територію, яка ще не перевірена. Не заходити поки в ліси. Якщо побачите будь-що схоже на міну або розтяжку, одразу повідомляйте поліцію та рятувальників. Не зволікайте й не намагайтеся самостійно прибрати небезпечні предмети,

– застеріг Володимир Зеленський.

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