Зеленський розповів, що робиться і що потрібно для порятунку Маріуполя

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз тривають перемовини з росіянами щодо гуманітарного коридору з Маріуполя для жінок, дітей та поранених військових. Однак окупанти не погоджуються на це.

Глава держави зазначив, що окупанти вимагають від захисників Маріуполя, щоб ті здалися. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю українським ЗМІ.

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Довіри до переговорників нема

Зеленський наголосив, що держава робить все необхідне для того, щоб допомогти нашим захисникам. Президент зазначив, що ситуація вкрай складна, а в Маріуполі гуманітарна катастрофа.

Маріуполь. Ситуація дуже складна. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси. Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає,

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що українська сторона домовлялася про гумкоридори для жінок, дітей і поранених військових, але Росія відмовилася.

Володимир Зеленський наголосив, що наші воїни в Маріуполі знають, що виконують найпотужнішу місію зараз. Окупанти їх бояться настільки сильно, що їх ушестеро більше, ніж наших воїнів. Президент назвав "азовців" героями.

Глава держави підкреслив, що допомогти Маріуполю може озброєння, яке потрібно надати чимшвидше. Також потрібен режим тиші для того, щоб евакуювати мирних мешканців та забрати поранених.

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