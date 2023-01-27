Зеленський відверто розповів, як часто бачиться зі своїми дітьми під час війни

Через війну чимало українських родин роз'єднані – батьки довгий час не бачать своїх дітей, також розлуку переживають і подружжя. Президент Володимир Зеленський розповів, як часто бачиться зі своїми рідними в цей час.

Глава держави в інтерв'ю розповів, що зараз з дітьми є можливість бачитися частіше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Президент зазначив, що зараз з донькою випадає нагода бачитися частіше, ніж з сином.

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Як часто президент бачиться з дітьми

Володимир Зеленський розповів, що останнім часом зустрічається з дітьми частіше – один раз на 10 днів або на 2 тижні. Донька президента минулого року стала студенткою, тож зараз вона частіше може бачитися з батьком, ніж син.

Останні кілька місяців я бачуся з дітьми раз на десять днів або на два тижні. Ми що-небудь їмо, про що-небудь говоримо. Я можу бачитися зі своєю донькою, бо з цього року вона стала студенткою. Тому я бачу її частіше, ніж мого сина,

– поділився президент.

Глава держави розповів, що під час зустрічей більше слухає дітей, ніж говорить. Володимир Зеленський зазначив, що його 10-річний син, як і всі українські діти, дуже дорослий, бо з батьком говорить про війну й про перемогу, про танки, які дають нам партнери, про винищувачі, які потрібні Україні.

"З одного боку, це цікаво, з іншого боку – це трагедія, що вони говорять про це, а не про щось дитяче, не про ігри одне з одним, не про футбол. В цьому різниця. Але ми змінимо цю ситуацію", – наголосив Зеленський.

Робочий день президента

У розмові з журналісткою президент розповів, що зазвичай його день починається о 6:00. Після підйому – тренування, а тоді вже власне робота, яка триває до ночі. Володимир Зеленський зауважив, що інколи доводиться прокидатися вночі через ті чи інші події.

Цікаво, що в цій розмові президент доволі скромно описав свій робочий день. В інтерв'ю Forbes голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів дещо більше. За його словами, день президента розпочинається з відео селектора, зустрічей з військовими чи розмовами з главою МЗС або прем'єр-міністром.

Після цього може відбутися від 3 до 5 міжнародних дзвінків чи зустрічей. Зокрема у вихідні.

"Президент зустрічається з журналістами, щодня проголошує промови, чи не щодня виступає на різноманітних міжнародних майданчиках. Це теж українське ноу-хау, ці виступи з перших днів стали потужним каналом інформування міжнародної спільноти про Україну, про те, що відбувається, про нашу боротьбу. Це важливий фактор, що у західних країнах усі – від студентів до діячів мистецтв – підтримують Україну" – розповів Єрмак.