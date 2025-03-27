Ставте на мене, я молодший від Путіна, – Зеленський про те, як ввійде в історію

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що він не знає, що про нього напишуть в підручниках історії. Водночас він зазначив, що хоче, аби в майбутньому його діти йшли вулицею і не ховалися.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю для Eurovision News.

Дивіться також Україна погодилась на припинення вогню, щоб довести, що Росія на нього не піде, – Зеленський

Як Зеленський хочу увійти в історію

Зеленський зазначив, що він не знає, як про нього напишуть в підручниках з історії і потрапляння туди – не його мета.

Для мене головна ціль – щоб мої діти могли вільно ходити по вулицях і не ховатися, щоб на них дивилися з гідністю,

– наголосив президент.

Він додав, що до кінця своїх днів буде робити усе, аби захистити українців.

"Я точно молодший від Путіна, ставте на мене, в мене кращі перспективи", – заявив Зеленський.

До слова, Зеленський також зазначив, що втрата главою Кремля Владіміром Путіним сили – питання часу. Президент України додав, що "Путін скоро помре і все закінчиться".