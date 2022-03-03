Зеленський розповів, як окупанти заманюють іноземців у "зелений коридор" з Харкова в Росію

Російській окупаційні війська ведуть обстріл ракетами по мирному населенні у Харкові. Мешканці не можуть безпечно покинути місто. Те ж стосується й іноземців.

Президент України Володимир Зеленський розповів, до яких підступних вчинків вдаються окупанти, щоб видаватися "миротворцями". Вони спеціально блокують міста, щоб не дати туди дістатися гуманітарним вантажам. Натомість пропускають свої "гумконвої", а потім на камеру показують свою "добродушність".

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Ще один приклад – із "зеленими коридорами" з оточених міст. При цьому роблять це доволі "показушно" для іноземців.

Так було в Харкові, коли після обстрілу університету звідти намагалися виїхати іноземні студенти. Україна організувала "зелений коридор", але цю трасу обстріляли російські окупанти. Тож випускати туди мирне населення було небезпечно.

Натомість росіяни запропонували цим іноземцям скористатися їх "зеленим коридором", який веде до Росії.

Після цього такі випадки використовує російська пропаганда в міжнародних цілях, хизуючись своєю "миротворчістю".

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