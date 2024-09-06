Росія втратила на Курщині близько 6 тисяч солдатів, – Зеленський

Минув рівно місяць від початку операції ЗСУ на Курщині. Наші війська контролюють більш ніж сотню населених пунктів у російському прикордонні, а ворог втратив там тисячі своїх солдатів.

Володимир Зеленський розповів про перебіг операції на Курщині під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Він зазначив, що з Курської області Путін готувався поширити війну на українську територію.

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Яку площу Курщини контролює Україна

За словами Зеленського, із Курської області Путін готувався розпочати нову офензиву проти Сум.

Сьогодні ми контролюємо територію у понад 1300 квадратних кілометрів у Курській області, це включає, зокрема, понад сотню населених пунктів,

– сказав він.

Президент зауважив, що значна частина цієї території була просто покинута російськими військами.

Втрати Росії у Курській області

Володимир Зеленський сказав, що протягом першого місяця операції ЗСУ на Курщині російські солдати втратили там близько 6 тисяч вбитими й пораненими.

Крім того, десятки тисяч окупантів втратила Росія в інших зонах бойових дій.

Завдяки нашим діям зараз немає жодних загроз, що Росія почне нову офензиву на нашу територію проти міста Суми, як це було у травні, коли Путін розпочав наступ проти Харкова,

– додав Зеленський.

Зеленський зауважив, що поки йде наше просування на Курщині, найбоєздатніші підрозділи Росії залучені до окупації на території України. Це означає, що насправді Путін не хоче нікого захистити й зовсім не турбується про російську землю чи людей.