"Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років", – Зеленський на саміті у Будапешті

Зеленський звернувся до саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті. Він жорстко відгукнувся щодо довгої дружби деяких європейських політиків з Путіним та закликав надати Україні зброю, а не слова підтримки.

Зеленський доводить, що лише сила здатна забезпечити світову безпеку, домовлятися з Путіним марно. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на соцмережі Володимира Зеленського.

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Чому світ повинен бути сильним

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті, закликавши Європу до твердості та єдності у відповідь на російську агресію.

Концепція "мир завдяки силі" вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність. Зараз вона необхідна знову,

– наголосив Зеленський.

"Сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Саме така Америка потрібна Європі. А сильна Європа – це те, що потрібно Америці", – каже Зеленський.

Він критично відгукнувся про заклики до України зробити поступки перед Росією, зазначивши, що це не лише неприйнятно для України, а й небезпечно для європейської безпеки. Він наголосив, що Україні потрібна зброя, а не підтримка у переговорах.

Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати,

– підкреслив він.

Світ, вважає Зеленський, повинен підштовхнути Росію до справедливого миру. Тільки так можна досягти ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки, повернення українських в'язнів та депортованих додому, зрештою функціонування міжнародного права.