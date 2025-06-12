Зеленський сподівається обговорити з Трампом введення санкцій проти Росії на саміті G7

Український президент Володимир Зеленський очікує на розмову з американським лідером Дональдом Трампом у рамках саміту G7, який триватиме з 15 до 17 червня.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що Зеленський хоче обговорити з Трампом

Президент України у четвер, 12 червня, повідомив журналістам про те, що у розмові з Дональдом Трампом намагатиметься з’ясувати, наскільки близькою є перспектива ухвалення нового санкційного пакета проти Росії від США.

Кінцеве рішення залишається за Білим домом, воно залежить від президента... Я розраховую на розмову з ним під час саміту G7. Сподіваюся, що навіть якщо до того моменту відповідні рішення ще не буде ухвалено, мені вдасться досягти принаймні розуміння того, наскільки ми близькі до цього рішення,

– заявив він.

За словами президента, наразі відбувається координація з країнами Європейського Союзу та узгодження подібних позицій стосовно санкційних пакетів. На думку Володимира Зеленського, це важливо і є кроком уперед.

До слова, нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна запропонувала країнам "Великої сімки" знизити максимальну ціну на російську нафту, що експортується морем, до 30 доларів за барель.