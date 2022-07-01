Зеленський закликав нардепів ухвалювати потрібні для ЄС рішення і підписав у Раді важливу заяву

Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, після чого має виконати ряд завдань і реформ. Для зближення України та ЄС депутати Верховної Ради повинні ухвалити не один закон.

Зеленський заявив, що в депутатів немає іншої альтернативи

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що депутатам належить ухвалити десятки важливих законопроєктів задля того, щоб Україна стала членом ЄС, повідомляє 24 канал.

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Глава держави наголосив, що в депутатів немає іншої альтернативи, окрім як ухвалювати потрібні закони для євроінтеграції України.

Це не буде просто, однак цьому немає альтернативи. Навіть якщо ви знаєте, що не зберете аплодисментів тим чи іншим рішенням. Однак якщо це рішення потрібне для цього складного, важливого європейського шляху нашої держави – ви повинні ухвалити такі рішення,

– сказав Зеленський.

Президент Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Денис Шмигаль у парламенті підписали спільну заяву, яка є свідченням єдності всіх гілок влади на шляху України до ЄС.

"Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності усіх гілок влади та свідчення нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме – повноцінного членства в ЄС", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що підписання заяви має те саме значення, що і підписання заявки на вступ до ЄС на 5 день повномасштабного вторгнення Росії.

Ми йшли до кандидатства 115 днів. Наш шлях до членства не має займати десятиліття чи роки. Ми маємо долати цей шлях швидко, зробити нашу частину роботи ідеально, щоб дати друзям у ЄС швидко ухвалити для нас ще одне історичне рішення,

– резюмував президент.

У Єврокомісії назвали, яких рішень чекають від України

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 1 липня виступила у Верховній Раді. Вона зазначила, що Україна не повинна зупинятися у боротьбі з корупцією.

За її словами, Україна повинна якнайшвидше призначити голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та нового директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Також президентка Єврокомісії наголосила на реформі Конституційного суду та прийнятті закону про ЗМІ. Водночас фон дер Ляєн зазначила, що від України не вимагають швидких змін, оскільки в нашій країні тривають бойові дії.

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